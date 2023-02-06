FT: РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней, Киев получил надежные данные разведки

В течение следующих 10 дней РФ планирует начать новое масштабное наступление, сообщает авторитетное британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника Вооруженных сил Украины. По информации издания, Киев получил "очень надежные данные разведки" о намерениях врага. Цель россиян – оккупация всего Донбасса.

Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах Кременной и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы. FT отмечает, что Кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя. Агрессор намерен начать наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение. Анонимный советник ВСУ также сообщил, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.