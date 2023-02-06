Продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине – президент внес в Раду законопроекты

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации. Об этом говорится в карточках проектов законов №8419 и №8420.

Депутатам предлагается принять законопроекты за основу и в целом. Закон заработает с момента его принятия. Уже сегодня, 6 февраля, они будут рассмотрены профильным комитетом Верховной Рады Украины по вопросам обороны.

Напомним, 16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года. Это пятый раз парламент проголосовал за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.