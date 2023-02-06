  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине – президент внес в Раду законопроекты
В тренде

Продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине – президент внес в Раду законопроекты

Общие новости
(1 голосов)

Плюс 90 суток

Продолжение военного положения и общей мобилизации в Украине – президент внес в Раду законопроекты

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации. Об этом говорится в карточках проектов законов №8419 и №8420.

Депутатам предлагается принять законопроекты за основу и в целом. Закон заработает с момента его принятия. Уже сегодня, 6 февраля, они будут рассмотрены профильным комитетом Верховной Рады Украины по вопросам обороны.

Напомним, 16 ноября 2022 года Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года. Это пятый раз парламент проголосовал за военное положение с начала войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Читайте такжеВ Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію

По теме
yellow-arrow
СБУ задержала агентов РФ, готовивших ракетные удары по критически важным объектам Одессы и Херсона
yellow-arrow
FT: РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней, Киев получил надежные данные разведки
yellow-arrow
"Впервые слышу". Резников – о заявленной Арахамией кадровой ротации в Минобороны и Минстратегпроме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верховна Рада война с россией Владимир Зеленский мобилизация
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
itd.rada.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде