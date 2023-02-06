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СБУ задержала агентов РФ, готовивших ракетные удары по критически важным объектам Одессы и Херсона

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Два больших украинских города

СБУ задержала агентов РФ, готовивших ракетные удары по критически важным объектам Одессы и Херсона

facebook.com/SecurSerUkraine

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Киберспециалисты СБУ разоблачили еще двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. По указанию врага они собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении. Кроме этого, передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзалізниці и энергогенерирующих предприятий, как сообщают в СБУ.

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В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

Один из российских агентов задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов. Приспешниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом "Буба Касторский". Именно от него российские агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный телеграм-канал. Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с док-вами законспирированного общения с представителем фсб.

В настоящее время обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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В статье: СБУ война с россией
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