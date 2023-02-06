Резникова пока не будут менять на Буданова – все из-за требований НАТО и позиции депутатов

Министр обороны Алексей Резников и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, по меньшей мере, на этой неделе останутся на своих должностях. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Однако на неделе "ожидаем назначения глав МВД и СБУ", то есть утверждения на должностях временных исполняющих обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко и Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Член комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что смена министра обороны несет риски перед "Рамштайном" и возможным наступлением россиян.

Алексей Резников пока останется министром обороны, поскольку 14 февраля должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайн". Еще одна причина – законодательство запрещает назначать на должность министра обороны военного. Об этом изданию LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

"Зеленский хочет, чтобы министром был военный в погонах. Поэтому здесь либо снимать погоны с Буданова, либо менять закон. А как менять закон – непонятно, ведь гражданский контроль это требования НАТО".

Кроме того, 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет следующая встреча стран-союзников Украины в формате "Рамштайн". Там могут обсуждать вопросы передачи Украине западных истребителей и дальнобойных ракет.

"Было бы неплохо, если бы Резников это закончил. Еще одна причина, которая ближе к истине – не факт, что за отставку Резникова сейчас будут голоса. Депутаты от СН не хотят голосовать".

По его словам, часть депутатов говорит, что Резников должен принять участие в Рамштайне, а "потом его уволят". Часть не понимает, как можно назначить Буданова в нарушение закона.

Напомним, 5 февраля Арахамия подтвердил планы провести перестановку в правительстве и перечислил, кого предлагается утвердить на министерских должностях. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО занимает Буданов.