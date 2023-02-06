Первый переданный Канадой Украине танк Leopard 2 уже прибыл в Польшу, анонсированы учения
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В Польшу доставили первый из четырех танков Leopard 2, которые Канада решила передать украинским военным, об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Твиттере в ночь на 6 февраля.
"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, уже прибыл в Польшу. Вместе с нашими партнерами мы будем учить Вооруженные силы Украины использовать эту технику".
The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023
Canada will continue to #StandWithUkraine. ???????????????? pic.twitter.com/ylO6rQaJWb
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 31 января сообщил, что Вооруженные силы Украины в первой танковой волне получат от партнеров от 120 до 140 единиц современных западных машин.
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