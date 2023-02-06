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Первый переданный Канадой Украине танк Leopard 2 уже прибыл в Польшу, анонсированы учения

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Первый переданный Канадой Украине танк Leopard 2 уже прибыл в Польшу, анонсированы учения

Getty Images_

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В Польшу доставили первый из четырех танков Leopard 2, которые Канада решила передать украинским военным, об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Твиттере в ночь на 6 февраля.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, уже прибыл в Польшу. Вместе с нашими партнерами мы будем учить Вооруженные силы Украины использовать эту технику".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 31 января сообщил, что Вооруженные силы Украины в первой танковой волне получат от партнеров от 120 до 140 единиц современных западных машин.

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В статье: война с россией Leopard 2
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