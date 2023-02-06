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Жирный улов. ВСУ ликвидировали российского генерал-майора, отправившегося на фронт добровольцем

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Не стоит шастать на чужой земле

Жирный улов. ВСУ ликвидировали российского генерал-майора, отправившегося на фронт добровольцем

россми

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Уроженец Рязани, выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища РФ, бывший командир Воздушно-десантной дивизии №98 и генерал-майор в отставке Ульянов Дмитрий Александрович из Анапы отправился в Украину покомандовать татарскими мотострелками.

В начале февраля, ориентировочно 4-5 числа, встретился с украинской ДРГ и был ликвидирован. В российских пабликах сообщается, что в "зону сво" оккупант отправился добровольно.

Сегодня утром, 6 февраля, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили 132 160 человек.

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В статье: война с россией
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Источник:
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