Жирный улов. ВСУ ликвидировали российского генерал-майора, отправившегося на фронт добровольцем
Не стоит шастать на чужой земле
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Уроженец Рязани, выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища РФ, бывший командир Воздушно-десантной дивизии №98 и генерал-майор в отставке Ульянов Дмитрий Александрович из Анапы отправился в Украину покомандовать татарскими мотострелками.
В начале февраля, ориентировочно 4-5 числа, встретился с украинской ДРГ и был ликвидирован. В российских пабликах сообщается, что в "зону сво" оккупант отправился добровольно.
Сегодня утром, 6 февраля, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили 132 160 человек.
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