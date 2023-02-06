В ГУР назвали направления возможных наступлений РФ
Всего три
ГУР
В Главном управлении разведки Минобороны Украины определили три направления возможных наступлений российской армии. Об этом сообщается в материале "Под знаком совы", опубликованном на сайте ГУР.
"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. При этом на Херсонщине и Крыму войска РФ будут вести оборону".
Кроме того, в ГУР отмечают, что Россия планирует мобилизовать в армию от 300 до 500 тысяч человек для обеспечения проведения наступательных операций на востоке и юге Украины весной и летом 2023 года.
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Источник:ГУР
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