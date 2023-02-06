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Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

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Решение принято подавляющим количеством голосов

Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Фото: zona.media

Новина українською

Верховная Рада поддержала постановление о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Совет Одобрил постановление #8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. ЗА – 333.

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Также одобрили Постановление #3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. ЗА -336", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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