Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией
Решение принято подавляющим количеством голосов
Фото: zona.media
Верховная Рада поддержала постановление о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Совет Одобрил постановление #8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. ЗА – 333.
Также одобрили Постановление #3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. ЗА -336", - говорится в сообщении.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Разведка Британии: Бахмут становится изолированным. Вероятно, враг захватил трассу, ведущую в Северск
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Голы Малиновского и Ярмоленко, матч Лунина, дебют Цыганкова. Главные новости за 5 февраля
- СБУ задержала банду с удостоверениями добровольческого формирования, которому помогало Динамо
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн