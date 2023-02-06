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На южном направлении ВСУ уничтожили два катера противника с ДРГ

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Враг продолжает диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра

На южном направлении ВСУ уничтожили два катера противника с ДРГ

фото из свободных источников

Новина українською

На юге украинские военные ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, информирует РБК-Украина.

"Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении", - сказала она.

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По словам Гуменюк, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, которые они отобрали у местного населения.

"Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", - сообщила спикер.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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