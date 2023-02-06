На южном направлении ВСУ уничтожили два катера противника с ДРГ
Враг продолжает диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра
фото из свободных источников
На юге украинские военные ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк, информирует РБК-Украина.
"Мы понимаем, что враг не покидает юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении", - сказала она.
По словам Гуменюк, россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, которые они отобрали у местного населения.
"Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь", - сообщила спикер.
Популярное сейчас
- Лунин на клубном ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 6-12 февраля
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- ВСУ нанесли 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
- Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Новости по теме
- 13:07 Украинские РФ увеличила кол-во ракетоносителей в Черном море, действия могут быть связаны с саммитом Украина – ЕС
- 13:56 Украинские В ОК Юг заявили, что РФ может готовить новую массированную ракетную атаку, на это указывают маневры врага
- 08:21 Украинские По всей Украине объявлена воздушная тревога. ДТЭК ввела экстренные отключения