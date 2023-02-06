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Экс-игрок Днепра и Зари сотрудничает с оккупантами на Херсонщине

Общие новости
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Игорь Бездольный до полномасштабного вторжения РФ работал тренером Хлебороба из Нижних Торгаив

Экс-игрок Днепра и Зари сотрудничает с оккупантами на Херсонщине

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок "Днепра", "Зари" и "Николаева" Игорь Бездольный активно сотрудничает с российскими оккупантами на Херсонщине.

45-летний бывший футболист был замечен на выездном заседании фейкового министерства молодежной политики и спорта Херсонской области. Он принимал участие в заседании министерства, а затем показывал так называемым чиновникам спортивную инфраструктуру Нижних Серогоз и Нижних Торгаев.

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Бездольный играл на профессиональном уровне с 1994 по 2011 год. Выступал за "Мелиоратор", "Титан", "Днепр", "Николаев", "Заря", "Электрометаллург-НЗФ", "Крымтеплицу", "Житичи", "Горняк", "Каспий" и "Кристалл".

В последнее время работал тренером футбольной команды "Хлебороб" из Нижних Торгаев Херсонской области.

Футбольный клуб "Ялта" из оккупированного Крыма в прошлом году сообщал, что Игорь Бездольный работает помощником главного тренера этой команды и имеет гражданство РФ.

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В статье: война с россией
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Источник:
Media Nova

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
06.02.2023 в 19:00
Шо це за тварина? Про це неморозуміння навіть ніхто не чув. Більше заголовок чіпляє іменами двох відомих клубів чим стаття. Хай навіть в очко з вівцей*бами розважається, відомішим і значиміше не стане
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