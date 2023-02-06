Зеленский провел заседание Ставки: обсуждались ситуация Бахмуте, планы врага и новые главы ОВА

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте, а также кого назначать на освободившиеся должности глав нескольких областей.

Об этом говорится на сайте президента .

Заседание состоялось в понедельник 6 февраля. На нем руководство ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

Особое внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Кроме того, участники заседания рассмотрели кандидатуры на должности председателей областных военных администраций в Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родов войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.