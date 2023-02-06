Усик: Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) призвал партнеров Украины дать стране танки.

"Мир, мне кажется, боится оказать нам необходимую поддержку. Украина теперь стена, которая сдерживает невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе половину мира.

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Украина – это стена, сдерживающий Россию. Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой", - сказал Усик.