Усик: Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой
Боксер обратился к мировому сообществу
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) призвал партнеров Украины дать стране танки.
"Мир, мне кажется, боится оказать нам необходимую поддержку. Украина теперь стена, которая сдерживает невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе половину мира.Читайте такжеВСУ закупили 13 медицинских авто благодаря платформе, амбассадором которой является Андрей Шевченко
Украина – это стена, сдерживающий Россию. Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой", - сказал Усик.
Напомним, что Усик является амбассадором платформы UNITED24, которая направлена на сбор благотворительных пожертвований для Украины.
Ранее боксер объявил о сборе средств на восстановление разрушенного россиянами многоквартирного дома в Ирпене. Боксер лично пожертвует 8 миллионов гривен и планирует собрать еще 4 миллиона.
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