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Усик: Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой

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Боксер обратился к мировому сообществу

Усик: Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой

фото из соцсетей

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) призвал партнеров Украины дать стране танки.

"Мир, мне кажется, боится оказать нам необходимую поддержку. Украина теперь стена, которая сдерживает невероятное количество каннибалов, желающих захватить себе половину мира.

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Украина – это стена, сдерживающий Россию. Дайте нам танки, дайте нам оружие и наблюдайте за нашей победой", - сказал Усик.

Напомним, что Усик является амбассадором платформы UNITED24, которая направлена на сбор благотворительных пожертвований для Украины.

Ранее боксер объявил о сборе средств на восстановление разрушенного россиянами многоквартирного дома в Ирпене. Боксер лично пожертвует 8 миллионов гривен и планирует собрать еще 4 миллиона.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
THE GUARDIAN

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