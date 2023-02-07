Очередной высокопоставленный офицер РФ отправился на концерт Кобзона
Товарищ полковник удачно съездил на Донбасс
фото из свободных источников
В российско-украинской войне погиб очередной высокопоставленный офицер российской армии.
Так, на концерт Кобзона отправился полковник (вероятно, в отставке) 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106 дивизии ВДВ вооруженных сил РФ Игорь Леонидович Суворов, который сопровождал грузы для частей РФ на Донбассе.
Интересно, что в российских пабликах пишут о том, что Суворов погиб на территории РФ, недалеко от границы с Украиной.
Подробности смерти неизвестны.
Товарищ полковник Игорь Леонидович Суворов просто отлично из Орла на Донбасс в #51пдп с гуманитаркой съездил, я считаю https://t.co/4SV4yz39pZ #груз200 pic.twitter.com/wHJ7QnofJt— Necro Mancer (@666_mancer) February 6, 2023
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