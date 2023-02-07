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Очередной высокопоставленный офицер РФ отправился на концерт Кобзона

Общие новости
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Товарищ полковник удачно съездил на Донбасс

Очередной высокопоставленный офицер РФ отправился на концерт Кобзона

фото из свободных источников

Новина українською

В российско-украинской войне погиб очередной высокопоставленный офицер российской армии.

Так, на концерт Кобзона отправился полковник (вероятно, в отставке) 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106 дивизии ВДВ вооруженных сил РФ Игорь Леонидович Суворов, который сопровождал грузы для частей РФ на Донбассе.

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Интересно, что в российских пабликах пишут о том, что Суворов погиб на территории РФ, недалеко от границы с Украиной.

Подробности смерти неизвестны.

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В статье: война с россией
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