Подоляк: МОК, расскажете о нарушении "прав ru-спортсменов" семьям убитых украинцев
Очередное обращение к МОК советника главы ОП
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Российская армия убила 220 украинских спортcменов, заявил 6 февраля в Twitter, обращаясь к Международному олимпийскому комитету (МОК), советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Владимир Андрощук, легкая атлетика, 22 года. Евгений Малышев, биатлон, 19 лет. Иван Бедняк, пулевая стрельба, 36 лет.
Они уже никогда не примут участия в Олимпиаде, как и 217 других украинских спортсменов, убитых Россией.
МОК, расскажете о нарушении "прав ru-спортсменов" семьям убитых украинцев?" – написал Подоляк.
Володимир Андрощук, легка атлетика, 22 р. Євген Малишев, біатлон, 19 р. Іван Бідняк, кульова стрільба, 36 р. Вони вже ніколи не візьмуть участі в Олімпіаді, як і 217 інших ????????спортсменів, яких убила ????????. #МОК, розповісте про порушення «прав ru-спортсменів» родинам убитих українців?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023
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