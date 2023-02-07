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Подоляк: МОК, расскажете о нарушении "прав ru-спортсменов" семьям убитых украинцев

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Очередное обращение к МОК советника главы ОП

Подоляк: МОК, расскажете о нарушении "прав ru-спортсменов" семьям убитых украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российская армия убила 220 украинских спортcменов, заявил 6 февраля в Twitter, обращаясь к Международному олимпийскому комитету (МОК), советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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"Владимир Андрощук, легкая атлетика, 22 года. Евгений Малышев, биатлон, 19 лет. Иван Бедняк, пулевая стрельба, 36 лет.

Они уже никогда не примут участия в Олимпиаде, как и 217 других украинских спортсменов, убитых Россией.

МОК, расскажете о нарушении "прав ru-спортсменов" семьям убитых украинцев?" – написал Подоляк.

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В статье: МОК Михаил Подоляк
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