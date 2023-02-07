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В МВД назвали сроки расследования авиакатастрофы в Броварах

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Расследование не будет быстрым

В МВД назвали сроки расследования авиакатастрофы в Броварах

Магнолия ТВ

Новина українською

Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах, что привело к гибели 14 человек, в том числе и руководству Министерства внутренних дел Украины, может быть завершено в течение двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Я думаю, месяц-два. Во-первых, это следствие, я не могу говорить за следствие. Во-вторых, это работа коллектива. В-третьих, всю полученную информацию мы должны проанализировать и потом дать конечный результат", - сказал Клименко.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Правительство поручило создать специальную рабочую группу, которая примет контроль расследования падения вертолета в Броварах.

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В статье: война с россией
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