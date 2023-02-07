Авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает проводить перегруппировку в отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил России, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники орков и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.