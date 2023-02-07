Авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб
Есть утренний отчет
Zelensky
Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Противник продолжает проводить перегруппировку в отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил России, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники орков и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника.
Популярное сейчас
- Третья подряд победа Динамо, во вторник сыграют оба Металлиста. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Кристиана Атсу достали из-под завалов в Турции. Бывший игрок Челси и Ньюкасла в больнице
- Мудрик получил специальную карточку Future Stars в FIFA 23 и похвастался достижениями - ФОТО
- Разведка Британии: Бахмут становится изолированным. Вероятно, враг захватил трассу, ведущую в Северск
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО