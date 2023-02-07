  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ
В тренде

Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ

Общие новости
(1 голосов)

От авторов "Киев за три дня"

Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ

тасс

Новина українською

В России уже несколько месяцев по полной программе идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить укрытие приказали в Кремле. Об этом пишет The Moscow Times. Тысячи бункеров и подвалов были никому не нужны десятилетиями, а теперь на то, чтобы привести их в порядок, тратят сотни миллионов рублей.

"Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства".

Проверки и сам ремонт укрытий начались после вторжения в Украину, они будут продолжаться в 2023 году. В Краснодарском крае на обустройство таких помещений потратят более 6 млн. рублей, в Нижнем Новгороде – 50 млн. рублей, в Рязани – 1 млн. В Казани из-за негодности бомбоубежищ как укрытия рассматривают городское метро. В Петрозаводских укрытиях может разместиться всего одна восьмая часть жителей города.

Уже появились сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещение. В частности, в ноябре был объявлен тендер на гидроизоляцию бомбоубежища в Самарской области на сумму 3,8 млн рублей.

"Интерес государства к бомбоубежищам появился с усилением страха перед ядерной войной после приказа Путина привести российские ядерные силы в "высокую боевую готовность" в конце февраля. "Повышенная готовность" – это лишь верхушка айсберга. Бомбоубежища и другие объекты гражданской обороны – это его подводная часть", – сказал отставной чиновник.

Читайте такжеFT: РФ готовит масштабное наступление в ближайшие 10 дней, Киев получил надежные данные разведки

По теме
yellow-arrow
Секретарь СНБО заявил, что Россия уже "умоляет" о переговорах, а также назвал условия для их проведения
yellow-arrow
Самолеты для ВСУ: Украина работает над получением первой эскадрильи, Байден объяснил отказ предоставить F-16
yellow-arrow
Авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
themoscowtimes.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде