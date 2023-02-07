Российские власти дали приказ подготовить все бомбоубежища на территории РФ

В России уже несколько месяцев по полной программе идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить укрытие приказали в Кремле. Об этом пишет The Moscow Times. Тысячи бункеров и подвалов были никому не нужны десятилетиями, а теперь на то, чтобы привести их в порядок, тратят сотни миллионов рублей.

"Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной. Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства".

Проверки и сам ремонт укрытий начались после вторжения в Украину, они будут продолжаться в 2023 году. В Краснодарском крае на обустройство таких помещений потратят более 6 млн. рублей, в Нижнем Новгороде – 50 млн. рублей, в Рязани – 1 млн. В Казани из-за негодности бомбоубежищ как укрытия рассматривают городское метро. В Петрозаводских укрытиях может разместиться всего одна восьмая часть жителей города.

Уже появились сотни тендеров на модернизацию бомбоубежищ. Контракты включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушного фильтра и освещение. В частности, в ноябре был объявлен тендер на гидроизоляцию бомбоубежища в Самарской области на сумму 3,8 млн рублей.