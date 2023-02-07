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Швейцария близка к тому, чтобы нарушить нейтралитет и передать вооружения Украине – Reuters

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Швейцария близка к тому, чтобы нарушить нейтралитет и передать вооружения Украине – Reuters

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Швейцария близка решению об отмене запрета на передачу Украине вооружений швейцарского производства. Об этом сообщает издание Reuters. В последнее время правительство Швейцарии все чаще призывают отказаться от запрета на поставку оружия Киеву, хотя в парламенте пока нет консенсуса по этому поводу.

Недавно был создан законопроект, позволяющий правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – заявил Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, являющийся автором закона о снятии запрета на реэкспорт оружия в Украину.

По его словам, у властей Швейцарии не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Иначе продолжение такого запрета будет указывать на поддержку России. По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его снабжение Украине.

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В статье: война с россией
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Источник:
reuters.com

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