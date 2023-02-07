  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик
В тренде

В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик

Общие новости
(1 голосов)

Cу-25

В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик

ДПСУ

Новина українською

Защитники украинского неба из Госпогранслужбы уничтожили еще один штурмовик вражеской армии, российский Су-25 отлетал свое над Бахмутом. Об этом 7 февраля сообщил официальный Telegram-канал ГПСУ.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна".

За 349 суток войны наши воины сбили уже 294 самолета РФ. Также защитники уничтожили 284 российских вертолета.

Читайте такжеСамолеты для ВСУ: Украина работает над получением первой эскадрильи, Байден объяснил отказ предоставить F-16

По теме
yellow-arrow
Мэр Парижа выступила против участия РФ на Олимпийских играх-2024
yellow-arrow
Германия должна одобрить поставки Украине почти 200 танков Leopard 1 – известны сроки и нюансы
yellow-arrow
РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Су-25
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ДПСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде