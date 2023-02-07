В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик

Защитники украинского неба из Госпогранслужбы уничтожили еще один штурмовик вражеской армии, российский Су-25 отлетал свое над Бахмутом. Об этом 7 февраля сообщил официальный Telegram-канал ГПСУ.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна".

За 349 суток войны наши воины сбили уже 294 самолета РФ. Также защитники уничтожили 284 российских вертолета.