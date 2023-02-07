РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину

По состоянию на утро вторника, 7 февраля, российские оккупационные войска вывели из Черного моря все ракетоносители. РФ пришлось это сделать из-за неблагоприятных погодных условий, в частности мощного шторма. В настоящее время вражеские корабли находятся в пунктах базирования. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В Черном море продолжает свирепствовать очень сильный шторм (5-7 баллов). Такой уровень обычно не характерен для этого моря. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования.

В то же время на дежурстве остаются два корабля, собирающих информацию о надводной обстановке. Они не ракетоносители, поэтому угрозы не представляют. В Азовском море также не наблюдается российских кораблей, там исследования надводной обстановки орки осуществляют дистанционно.