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РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину

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РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину

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По состоянию на утро вторника, 7 февраля, российские оккупационные войска вывели из Черного моря все ракетоносители. РФ пришлось это сделать из-за неблагоприятных погодных условий, в частности мощного шторма. В настоящее время вражеские корабли находятся в пунктах базирования. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В Черном море продолжает свирепствовать очень сильный шторм (5-7 баллов). Такой уровень обычно не характерен для этого моря. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования.

В то же время на дежурстве остаются два корабля, собирающих информацию о надводной обстановке. Они не ракетоносители, поэтому угрозы не представляют. В Азовском море также не наблюдается российских кораблей, там исследования надводной обстановки орки осуществляют дистанционно.

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Наталья Гуменюк
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