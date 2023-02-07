  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия должна одобрить поставки Украине почти 200 танков Leopard 1 – известны сроки и нюансы
В тренде

Германия должна одобрить поставки Украине почти 200 танков Leopard 1 – известны сроки и нюансы

Общие новости
(1 голосов)

Не раньше середины этого года

Германия должна одобрить поставки Украине почти 200 танков Leopard 1 – известны сроки и нюансы

Axel Heimken

Новина українською

Во вторник, 7 февраля, правительство Германии должно объявить о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от FFG. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источник. Издание отмечает, что первые танки Украина получит не раньше середины этого года. Точное количество техники еще неизвестно.

По информации источника, большой процент Leopard 1 требует ремонта. Пока неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя, или же часть техники пойдет на запчасти.

Читайте такжеГермания отправит в Украину под сотню Leopard 1. Также еще две страны хотят приобрести эти танки для ВСУ

По теме
yellow-arrow
Мэр Парижа выступила против участия РФ на Олимпийских играх-2024
yellow-arrow
РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину
yellow-arrow
В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Leopard Leopard 2
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
businessinsider.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде