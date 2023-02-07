Германия должна одобрить поставки Украине почти 200 танков Leopard 1 – известны сроки и нюансы
Не раньше середины этого года
Axel Heimken
Во вторник, 7 февраля, правительство Германии должно объявить о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1.
Rheinmetall передаст 88 единиц техники, еще 99 поступят от FFG. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источник. Издание отмечает, что первые танки Украина получит не раньше середины этого года. Точное количество техники еще неизвестно.
По информации источника, большой процент Leopard 1 требует ремонта. Пока неясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя, или же часть техники пойдет на запчасти.
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