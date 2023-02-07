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Мэр Парижа выступила против участия РФ на Олимпийских играх-2024

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Ранее россияне перекрутили ее слова

Мэр Парижа выступила против участия РФ на Олимпийских играх-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Парижа Анн Идальго высказалась о недопустимости участия РФ на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщили в посольстве Украины во Франции, ссылаясь на слова самой Идальго.

"Пока Россия будет продолжать войну против Украины, я не хочу, чтобы на парижской Олимпиаде 2024 года была российская делегация. Я бы считала это недопустимым. Нельзя делать вид, что ничего не произошло. Одна страна нападает на другую".

Недавно российская пропаганда полностью извратила слова Анн Идальго, сообщив, что якобы Анн выступает против отстранения российских спортсменов от соревнований и предлагает им выступить под нейтральным флагом. В то же время она наоборот заявила, что не будет рассматривать подобный вариант.

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В статье: война с россией Олимпийские игры 2024
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Источник:
francetvinfo.fr

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