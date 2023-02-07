Мэр Парижа выступила против участия РФ на Олимпийских играх-2024
Ранее россияне перекрутили ее слова
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Глава Парижа Анн Идальго высказалась о недопустимости участия РФ на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщили в посольстве Украины во Франции, ссылаясь на слова самой Идальго.
"Пока Россия будет продолжать войну против Украины, я не хочу, чтобы на парижской Олимпиаде 2024 года была российская делегация. Я бы считала это недопустимым. Нельзя делать вид, что ничего не произошло. Одна страна нападает на другую".
Tant que la Russie continue de faire la guerre à l'Ukraine, je ne souhaite pas qu'il y ait de délégation russe aux Jeux de @Paris2024. Je trouverais cela indécent.pic.twitter.com/hBawqS5Qbu— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 7, 2023
Недавно российская пропаганда полностью извратила слова Анн Идальго, сообщив, что якобы Анн выступает против отстранения российских спортсменов от соревнований и предлагает им выступить под нейтральным флагом. В то же время она наоборот заявила, что не будет рассматривать подобный вариант.
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