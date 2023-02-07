Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Дания выступили против возвращения спортсменов РФ и РБ в международный спорт
Все больше стран выступают против возвращения спортсменов страны-агрессора
paris2024.org
Олимпийские и Паралимпийские национальные комитеты Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании выступили с общим заявлением против потенциального возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные спортивные соревнования.
1. Ситуация в Украине не изменилась.
2. Мы твердо стоим на своей позиции не давать российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в международных соревнованиях.
3. Сейчас не лучшее время, чтобы рассматривать их возвращение. Это наша позиция.
4. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы заверить в наших незыблемой поддержке украинского народа и требования к миру.
5. Северные олимпийские и паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с заинтересованными сторонами для оценки и постоянного тщательного мониторинга ситуации, - говорится в заявлении.
Отметим, что ранее против возвращения россиян и белорусов
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