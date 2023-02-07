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Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Дания выступили против возвращения спортсменов РФ и РБ в международный спорт

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Все больше стран выступают против возвращения спортсменов страны-агрессора

Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия и Дания выступили против возвращения спортсменов РФ и РБ в международный спорт

paris2024.org

Новина українською

Олимпийские и Паралимпийские национальные комитеты Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании выступили с общим заявлением против потенциального возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные спортивные соревнования.

1. Ситуация в Украине не изменилась.

2. Мы твердо стоим на своей позиции не давать российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в международных соревнованиях.

3. Сейчас не лучшее время, чтобы рассматривать их возвращение. Это наша позиция.

4. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы заверить в наших незыблемой поддержке украинского народа и требования к миру.

5. Северные олимпийские и паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с заинтересованными сторонами для оценки и постоянного тщательного мониторинга ситуации, - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее против возвращения россиян и белорусов выступили Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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В статье: война с россией
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Источник:
Nordes Idrettsforbund

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