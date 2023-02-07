Данилов: У нас есть собственное оружие, которое может достать до территории России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что со временем Украина получит самолеты-истребители F-16 американского производства, а уже сейчас у страны есть собственное оружие, способное нанести удары по территории России.

Об этом Данилов рассказал в интервью CNN.

"Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость".

В интервью CNN Данилов также намекнул, что Украина способна нанести удар по России на ее собственной территории, за пределами оккупированной Украины.

"Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да есть".

CNN напоминает, что западные страны запретили Украине наносить удары по территории России оружием, предоставленным Западом.

Во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходят непонятные взрывы, но Украина никогда публично не признавала свою ответственность за эти удары.