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Данилов: У нас есть собственное оружие, которое может достать до территории России

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Намекнул, что Украина уже может наносить удары по территории России

Данилов: У нас есть собственное оружие, которое может достать до территории России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что со временем Украина получит самолеты-истребители F-16 американского производства, а уже сейчас у страны есть собственное оружие, способное нанести удары по территории России.

Об этом Данилов рассказал в интервью CNN.

"Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за нашу независимость".

В интервью CNN Данилов также намекнул, что Украина способна нанести удар по России на ее собственной территории, за пределами оккупированной Украины.

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"Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать цели оружием, произведенным в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да есть".

CNN напоминает, что западные страны запретили Украине наносить удары по территории России оружием, предоставленным Западом.

Во время войны на стратегических объектах в России постоянно происходят непонятные взрывы, но Украина никогда публично не признавала свою ответственность за эти удары.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
07.02.2023 в 17:28
Заявлені дрони з дальністю 1000 км і бойовою частиною 70 кг це легка ціль для ППО і ураження при такому заряді від них незначні. А от балістичні комплекси Сапсан які звернули ще за Яника а потім ніяк не могли знайти достатнє фінансування , це справді потрясло б москальню . Сподіваюсь наші за цей рік хоча б декілька комплексів ввели в експлуатацію
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