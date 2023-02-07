Экс-футболист Динамо и сборной Украины умер в 46 лет

Известный в прошлом защитник Александр Радченко скончался в возрасте 46 лет.

Об этом сайту Fanday сообщил Виктор Леоненко. Причины смерти экс-футболиста пока неизвестны.

Радченко в 1997-2002 годах принадлежал "Динамо", но играл мало (45 матчей), преимущественно выступая за вторую команду. Также ездил в аренду в "Закарпатье".

Свой лучший отрезок в карьере Александр провел в "Днепре"; тогда же в 2002-2005 годах он сыграл 17 матчей за сборную Украины.

После завершения карьеры в 2009 году Радченко работал экспертом на ТВ; позже тренировал детей в школе "Динамо".