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Шмыгаль: За время войны погибли более 200 украинских спортсменов – это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены РФ и РБ не были допущены к ОИ-2024

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Премьер-министр Украины высказал свою позицию относительно возможного допуска россиян и белорусов на ОИ-2024

Шмыгаль: За время войны погибли более 200 украинских спортсменов – это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены РФ и РБ не были допущены к ОИ-2024

фото из свободных источников

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

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"Никакой нейтральности на Олимпийских играх не может быть, пока россия ведет войну, убивает украинских спортсменов и уничтожает спортивную инфраструктуру.

Украина не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета по возможному допуску российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом к Олимпиаде в Париже.

Президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию.

За время войны погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тыс. спортсменов не имеют условий для тренировки.

Это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из россии и белоруси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более к Олимпиаде", - написал Шмыгаль в Телеграм.

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В статье: война с россией Олимпиада-2024 Денис Шмыгаль
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