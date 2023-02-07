Шмыгаль: За время войны погибли более 200 украинских спортсменов – это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены РФ и РБ не были допущены к ОИ-2024

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024.

"Никакой нейтральности на Олимпийских играх не может быть, пока россия ведет войну, убивает украинских спортсменов и уничтожает спортивную инфраструктуру.

Украина не согласна с рекомендациями Международного олимпийского комитета по возможному допуску российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом к Олимпиаде в Париже.

Президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию.

За время войны погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тыс. спортсменов не имеют условий для тренировки.

Это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из россии и белоруси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более к Олимпиаде", - написал Шмыгаль в Телеграм.