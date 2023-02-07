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А как же Харьков? Яхта Ярославского больше не продается

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Раньше обещал отдать деньги городу

А как же Харьков? Яхта Ярославского больше не продается

Фото из открытых источников

Новина українською

Александр Ярославский снял объявление о продаже своей яхты Kaizer на сайте Worth Avenue Yachts.

Еще в начале российского вторжения миллиардер обещал, что деньги от продажи судна пойдут на восстановление разрушенного Харькова. В мае яхта была выставлена им на продажу за 49,5 млн евро.

То ли у президента "Металлиста" нашелся покупатель, то ли он передумал продавать яхту - этого мы не знаем. Известно только, что еще в августе жена Ярославского отдыхала на Kaizer в Монако.

Также ходят слухи, что миллиардер прекратил всякое финансирование "Металлиста", которые в клубе на данный момент опровергают.

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В статье: Александр Ярославский война с россией Металлист (Харьков)
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Источник:
Worth Avenue Yachts

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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
07.02.2023 в 21:21
це ж один с флагманів батальону "монако" ! чим же вони там будуть воювати на морі?
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