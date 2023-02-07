А как же Харьков? Яхта Ярославского больше не продается

Александр Ярославский снял объявление о продаже своей яхты Kaizer на сайте Worth Avenue Yachts.

Еще в начале российского вторжения миллиардер обещал, что деньги от продажи судна пойдут на восстановление разрушенного Харькова. В мае яхта была выставлена им на продажу за 49,5 млн евро.

То ли у президента "Металлиста" нашелся покупатель, то ли он передумал продавать яхту - этого мы не знаем. Известно только, что еще в августе жена Ярославского отдыхала на Kaizer в Монако.

Также ходят слухи, что миллиардер прекратил всякое финансирование "Металлиста", которые в клубе на данный момент опровергают.