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Под тысячу единиц личного состава, по одному вертолету и ПВО. Генштаб – о потерях РФ за 7 февраля

Общие новости
(1 голосов)

15 бронированных машин

Под тысячу единиц личного состава, по одному вертолету и ПВО. Генштаб – о потерях РФ за 7 февраля

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 134100 (+910) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3253 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6458 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2236 (+4) ед,
  • РСЗО – 461 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 228 (+1) ед,
  • самолетов – 295 (+1) ед,
  • вертолетов – 285 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5112 (+5) ед,
  • специальная техника – 211 (+3).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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