Под тысячу единиц личного состава, по одному вертолету и ПВО. Генштаб – о потерях РФ за 7 февраля
15 бронированных машин
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 134100 (+910) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3253 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6458 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2236 (+4) ед,
- РСЗО – 461 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 228 (+1) ед,
- самолетов – 295 (+1) ед,
- вертолетов – 285 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1961 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5112 (+5) ед,
- специальная техника – 211 (+3).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Идут на рекорд: Александрия близка к покупке запасного Шахтера
- Макеевка в огне: возле оккупированного города взорвался газопровод (+ВИДЕО)
- Прощай, Ворскла: Ризнык прошел медосмотр в Шахтере
- Экс-футболист Динамо и сборной Украины умер в 46 лет
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
Новости по теме
- 08:24 Украинские Авиация ВСУ в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб
- 08:06 Украинские Больше 1000 оккупантов и урожай наземной техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 февраля
- 08:06 Украинские Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн