Поддержка Украины и объединение НАТО. О чем говорил Байден во время выступления в Конгрессе

Президент США Джо Байден заверил украинцев, что Америка будет поддерживать их страну "столько, сколько потребуется" в условиях агрессии России и предупредил другие автократии, что ставка против Америки – это плохая ставка.

"Америка едина в нашей поддержке Украины. Мы будем с вами столько, сколько потребуется. Вторжение путина стало испытанием на все времена. Испытанием для Америки. Испытанием для мира".

"Будем ли мы отстаивать основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли отстаивать право людей жить свободно от тирании? Будем ли мы на защите демократии? Да, мы будем. И да, мы уже так сделали. Вместе мы сделали то, что Америка всегда делает лучше всего. Мы повели за собой. Мы объединили НАТО и выстроили глобальную коалицию. Мы выступили против путинской агрессии. Мы поддержали украинский народ".

"Сегодня США находятся в самом устойчивом положении в последние десятилетия для конкуренции с Китаем или кем-то еще в мире".