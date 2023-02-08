"Без Путина мир был бы лучше". Министр обороны ФРГ – об угрозах от РФ, танках и другом оружии для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир был бы лучше, если бы в нем не было российского президента путина. Об этом он рассказал в интервью Bild. Журналист спросил его о возможном мире без российского диктатора:

"Без колебаний и без компромиссов – мир без путина был бы лучше", – четко выдал глава Министерства обороны ФРГ.

Также Писториус прокомментировал угрозы российских пропагандистов в контексте ядерных ударов по объектам в Германии:

"Одно – это то, что происходит внутри, а другое – это происходящее в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками".

Уверенно говорить о возвращении Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины сейчас – "это как смотреть в хрустальный шар", считает Борис:

"Украина борется невероятно храбро. У нее замечательные солдаты. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину по мере наших возможностей. Это жестокая война на истощение. Так много потерь. Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки. Она должна выиграть войну". "Наши 14 Leopard 2A6 будут доставлены до конца марта. Скоро начнется обучение. Я уже виделся с украинскими солдатами, которые сейчас направляются в Германию. Мы выполняем график, теперь дело за другими. Мы должны сделать все возможное, чтобы опоздания по танкам не было. Конечно, это то, что сейчас имеет значение". "Истребители или подлодки для Украины? Они не играли никакой роли в переговорах, и это правильно. Я поднял вопрос о важности противовоздушной обороны, потому что, исходя из всех известных мне военных оценок, это, кажется, будет приоритетом номер один в течение следующих нескольких месяцев".

До конца февраля 2023 года украинскую армию усилят ракетами для ПВО, 5 зенитными самоходными установками Gepard и 5 инженерными машинами Pioneer 2A1 Dachs, а в следующем месяце Германия передаст 5 инженерных мостоукладчиков Biber, - передает газета Süddeutsche Zeitung, цитируя слова Писториуса.