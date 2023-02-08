СМИ: Великобритания объявит о передаче оружия большей дальности и обучении украинских пилотов
Зеленский прибудет в Лондон уже сегодня
Getty Images / Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского планирует объявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия. По информации СМИ, Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.
Об этом сообщили на Даунинг-стрит в преддверии необъявленного визита президента Украины в Британию, как сообщает The Guardian.
Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев, "гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать свои интересы в будущем". Подготовка обеспечит пилотам возможность управлять современными истребителями, отвечающими стандартам НАТО.
Сегодня также ожидается объявление о дальнейших санкциях, в том числе против тех, кто помогал путину наращивать свое состояние, и компаний, получающих доходы от военной машины Кремля.
Ожидается, что Зеленский выступит в парламенте Британии в среду, а затем отправится в Брюссель.
Популярное сейчас
- Под тысячу единиц личного состава, по одному вертолету и ПВО. Генштаб – о потерях РФ за 7 февраля
- ВСУ отбили атаки около 22 населенных пунктов, уничтожили вертолет и штурмовик россиян
- Милан играет как аутсайдер, третье начало сезона Ювентуса. Итоги 21-го тура Серии А
- Экс-футболист Динамо и сборной Украины умер в 46 лет
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО