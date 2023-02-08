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СМИ: Великобритания объявит о передаче оружия большей дальности и обучении украинских пилотов

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Зеленский прибудет в Лондон уже сегодня

СМИ: Великобритания объявит о передаче оружия большей дальности и обучении украинских пилотов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского планирует объявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия. По информации СМИ, Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Об этом сообщили на Даунинг-стрит в преддверии необъявленного визита президента Украины в Британию, как сообщает The Guardian.

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Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев, "гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать свои интересы в будущем". Подготовка обеспечит пилотам возможность управлять современными истребителями, отвечающими стандартам НАТО.

Сегодня также ожидается объявление о дальнейших санкциях, в том числе против тех, кто помогал путину наращивать свое состояние, и компаний, получающих доходы от военной машины Кремля.

Ожидается, что Зеленский выступит в парламенте Британии в среду, а затем отправится в Брюссель.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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Источник:
theguardian.com

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