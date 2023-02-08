Зеленский сегодня прибудет в Великобританию
Неанонсированный визит украинского президента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во второй с начала полномасштабной войны покинет пределы страны. По информации Sky, главу украинского государства будет принимать премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Визит президента Украины является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны и свидетельством неразрывной дружбы между нашими двумя государствами, - заявил Риши Сунак. - С 2014 года Великобритания проводила жизненно важную подготовку украинских солдат, позволяя им защищать свою страну, свой суверенитет и бороться за свою территорию.
Горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку от солдат к морским пехотинцам, гарантируя, что Украина имеет военных, которые способны хорошо защищать свои интересы в будущем.
Это также подчеркивает наше обязательство не просто обеспечить военной техникой в краткосрочной перспективе, но и долгосрочное обещание стоять плечом к плечу с Украиной на долгие годы".
Напомним, что с начала полномасштабной войны 24 февраля Владимир Зеленский покидал Украину только однажды, посетив Соединенные штаты Америки.
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