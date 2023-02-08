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Зеленский сегодня прибудет в Великобританию

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Неанонсированный визит украинского президента

Зеленский сегодня прибудет в Великобританию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во второй с начала полномасштабной войны покинет пределы страны. По информации Sky, главу украинского государства будет принимать премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Визит президента Украины является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны и свидетельством неразрывной дружбы между нашими двумя государствами, - заявил Риши Сунак. - С 2014 года Великобритания проводила жизненно важную подготовку украинских солдат, позволяя им защищать свою страну, свой суверенитет и бороться за свою территорию.

Горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку от солдат к морским пехотинцам, гарантируя, что Украина имеет военных, которые способны хорошо защищать свои интересы в будущем.

Это также подчеркивает наше обязательство не просто обеспечить военной техникой в краткосрочной перспективе, но и долгосрочное обещание стоять плечом к плечу с Украиной на долгие годы".

Напомним, что с начала полномасштабной войны 24 февраля Владимир Зеленский покидал Украину только однажды, посетив Соединенные штаты Америки.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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