Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции

Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество для передачи Украине около сотни танков Leopard 1. Технику поставят из промышленных складов в ФРГ. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Нидерланды вместе с Германией и Данией обеспечат поставки Украине минимум сотни боевых танков Leopard-1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии. Нидерланды внесут финансовый вклад и помогут персоналом".

Свое заявление параллельно опубликовало Минобороны Дании. В ней ведомство подробнее рассказало о сотрудничестве. Так, сначала Украине планируется передать около 80 танков, они будут приведены в надлежащее состояние и переданы через несколько месяцев.

The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 7, 2023

Together with Germany and Denmark, the Netherlands are providing Ukraine with at least 100 refurbished Leopard 1A5 tanks from industrial stocks. We remain determined to support

Ukraine in their fight against the Russian aggression. pic.twitter.com/3O0ukQ6TZv — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 7, 2023

Верхняя палата французского парламента – Сенат – во вторник приняла резолюцию с призывом к правительству Франции увеличить поддержку Украины и усилить санкции против России как государства-агрессора и его приспешников.

Среди ключевых положений документа – призыв к французскому правительству совместно с европейскими партнерами "продолжить и, в частности, усилить поставки оружия в Украину в сферах, определенных украинскими властями как наиболее необходимые, при необходимости увеличив объем средств, выделяемых Европейскому фонду мира". Также французские сенаторы предлагают ужесточить санкции против РФ, частной военной компании "Вагнера" и "кадыровцев", а также Беларуси и Ирана.