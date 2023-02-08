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Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции

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Спасибо партнерам

Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество для передачи Украине около сотни танков Leopard 1. Технику поставят из промышленных складов в ФРГ. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

"Нидерланды вместе с Германией и Данией обеспечат поставки Украине минимум сотни боевых танков Leopard-1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии. Нидерланды внесут финансовый вклад и помогут персоналом".

Свое заявление параллельно опубликовало Минобороны Дании. В ней ведомство подробнее рассказало о сотрудничестве. Так, сначала Украине планируется передать около 80 танков, они будут приведены в надлежащее состояние и переданы через несколько месяцев.

Верхняя палата французского парламента – Сенат – во вторник приняла резолюцию с призывом к правительству Франции увеличить поддержку Украины и усилить санкции против России как государства-агрессора и его приспешников.

Среди ключевых положений документа – призыв к французскому правительству совместно с европейскими партнерами "продолжить и, в частности, усилить поставки оружия в Украину в сферах, определенных украинскими властями как наиболее необходимые, при необходимости увеличив объем средств, выделяемых Европейскому фонду мира". Также французские сенаторы предлагают ужесточить санкции против РФ, частной военной компании "Вагнера" и "кадыровцев", а также Беларуси и Ирана.

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В статье: война с россией Leopard
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Источник:
senat.fr

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