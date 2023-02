Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции

Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество для передачи Украине около сотни танков Leopard 1. Технику поставят из промышленных складов в ФРГ. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Свое заявление параллельно опубликовало Минобороны Дании. В ней ведомство подробнее рассказало о сотрудничестве. Так, сначала Украине планируется передать около 80 танков, они будут приведены в надлежащее состояние и переданы через несколько месяцев.

The Netherlands, together with Germany and Denmark, will supply at least 100 Leopard-1A5 battle tanks to #Ukraine. The Ukrainians need them in their resistance against Russian aggression. The Netherlands will make a financial and personnel contribution. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine