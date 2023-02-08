В Британии Зеленского встретил лично премьер. Во время визита у президента будет аудиенция с королем
Невероятная честь
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Самолет с Владимиром Зеленским уже приземлился в лондонском аэропорту. В ходе визита президента в Великобританию его примет король Карл III. Президент Украины прибыл в Лондон на самолете Королевских ВВС Британии.
Ранее стало известно о его неожиданном визите в Лондон – первом с начала российского вторжения в феврале прошлого года. Он отправится на Даунинг-стрит, где у него состоится разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего в 13:00 Зеленский выступит перед парламентом.
Позже он направится на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании. Также Букингемский дворец подтвердил, что у короля Чарльза сегодня будет аудиенция с Зеленским.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
???????????????? #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
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