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Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта

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Не каждый день такое увидишь

Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта

United24

Новина українською

Блогер и волонтер Сергей Стерненко поделился в своих социальных сетях видео, на котором зафиксирована необычная самоликвидация оккупанта.

Российский захватчик умер, ударив палкой по украинскому дрону-камикадзе с прикрепленным боеприпасом, лежавшим на траве.

"Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. А тут какой-то глупый россиянин решил к нему придраться. И умер".

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В статье: война с россией
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