Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта

Блогер и волонтер Сергей Стерненко поделился в своих социальных сетях видео, на котором зафиксирована необычная самоликвидация оккупанта.

Российский захватчик умер, ударив палкой по украинскому дрону-камикадзе с прикрепленным боеприпасом, лежавшим на траве.