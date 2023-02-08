Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта
Не каждый день такое увидишь
United24
Блогер и волонтер Сергей Стерненко поделился в своих социальных сетях видео, на котором зафиксирована необычная самоликвидация оккупанта.
Российский захватчик умер, ударив палкой по украинскому дрону-камикадзе с прикрепленным боеприпасом, лежавшим на траве.
"Прилег себе отдохнуть FPV-дрон с нашим крафтнеймом BAVOVNA, никого не трогал. А тут какой-то глупый россиянин решил к нему придраться. И умер".
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