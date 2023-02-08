"Им нужно что-то показать". Секретарь СНБО назвал два направления, на которых РФ может пойти в наступление

Ожидается, что оккупанты могут атаковать к северо-востоку от Харькова или к югу от Запорожья. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает издание Reuters.

Как говорит Данилов, ВСУ готовы к новому удару от кремля. При этом секретарь СНБО считает, что под атакой могут оказаться некоторые районы Харьковщины и Запорожья.

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас".

Секретарь СНБО Данилов объяснил, что путин затеял новое наступление именно в этот период неслучайно. В москве хотят показать своим гражданам хоть какие-то результаты в годовщину полномасштабного вторжения в Украину.