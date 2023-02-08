Сунак заявил, что Украина должна победить в войне. Великобритания объявила новые санкции против РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина должна победить в войне с Россией. Как передает The Guardian, об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. Великобритания, как отметил Сунак, является ведущим европейским союзником Украины и будет "вместе с Украиной", пока мир не увидит поражение РФ.

По его словам, Великобритания гордится тем, что продемонстрировала лидерство в финансовой и технической поддержке Международного уголовного суда в привлечении к ответственности российских военных преступников.

В то же время министерство иностранных дел Великобритании вводит новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд действующих и бывших российских чиновников, а также военные предприятия. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Новый пакет санкций касается 6 организаций, поставляющих военное оборудование, например беспилотники; 8 физических лиц и одной организации, связанной с финансовыми сетями, помогающими поддерживать богатство и власть среди элит кремля. Ограничения касаются:

CST – производителя российских беспилотников;

"РТ-Комплект" – производителя запчастей для вертолетов;

"Оборонлогистика", занимающаяся транспортировкой российской военной техники;

"Универсалмаш" и "Липецк" – производят и модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов;

"Топаз" – компании-производителя программного обеспечения, занимающегося военной авиацией;

"IT-сервис Moscoms" – компании, предоставляющей интернет-услуги для российской элиты.

Также под санкции попали некоторые представители кремлевской элиты:

Борис Титов – уполномоченный президента России по правам предпринимателей, получивший эту должность после покупки 740 гектаров виноградников на территории резиденции Путина;

Павел Титов – президент ассоциации "Деловая Россия", представляющей интересы предпринимателей и созданной его отцом Борисом Титовым.

Николай Егоров – недавно заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России;

Евгений Школов – бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров компании "Системный оператор Единой энергетической системы";

Сергей Руднов – владелец прокремлевского издания Regum.

Светлана Кривоногих – акционер банка "Россия". По данным росСМИ, она была любовницей Владимира Путина и у них есть общая дочь;

Виктор Мячин – владелец "Аэростарта", российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Алексей Репик – председатель совета директоров российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций, а также владеющий самолетом M-FINE, которым пользуется дочь Путина.