Усик: Залез бы в голову к Гитлеру и Путину. Посмотреть, что ими двигает делать такие вещи

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) ответил на вопрос, кому бы он хотел проникнуть в голову.

"К паре людей проник бы. Интересно было бы посмотреть, почитать и узнать, что они чувствуют, когда уничтожают целые города.

Залез бы в голову к одному убийце – это Гитлер. И к Путину. Посмотрел бы, что ими двигает делать такие вещи", – сказал Усик.