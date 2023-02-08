Усик: Залез бы в голову к Гитлеру и Путину. Посмотреть, что ими двигает делать такие вещи
Интересный ответ на интересный вопрос
instagram.com/usykaa
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) ответил на вопрос, кому бы он хотел проникнуть в голову.
"К паре людей проник бы. Интересно было бы посмотреть, почитать и узнать, что они чувствуют, когда уничтожают целые города.Читайте также"Если мы считаем друг друга братьями, православными, не воюйте с нам". Усик обратился к российскому народу
Залез бы в голову к одному убийце – это Гитлер. И к Путину. Посмотрел бы, что ими двигает делать такие вещи", – сказал Усик.
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Источник:USYK17
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