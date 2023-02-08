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Усик: Залез бы в голову к Гитлеру и Путину. Посмотреть, что ими двигает делать такие вещи

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Интересный ответ на интересный вопрос

Усик: Залез бы в голову к Гитлеру и Путину. Посмотреть, что ими двигает делать такие вещи

instagram.com/usykaa

Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) ответил на вопрос, кому бы он хотел проникнуть в голову.

"К паре людей проник бы. Интересно было бы посмотреть, почитать и узнать, что они чувствуют, когда уничтожают целые города.

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Залез бы в голову к одному убийце – это Гитлер. И к Путину. Посмотрел бы, что ими двигает делать такие вещи", – сказал Усик.

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В статье: Владимир Путин Александр Усик война с россией
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Источник:
USYK17

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