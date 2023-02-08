Разведка Эстонии предупредила о росте военной угрозы странам Балтии со стороны России

Служба внешней разведки Эстонии оценила опасность, исходящую от РФ, в среднесрочной и долгосрочной перспективе

В годовом докладе Службы, в частности, указывается, что Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, и в случае конфликта между НАТО и Россией, последняя сконцентрирует свои военные усилия именно на странах Балтии.



По мнению эстонской разведки, "военное нападение на Эстонию в 2023 году маловероятно" из-за войны России против Украины, но "в среднесрочной и долгосрочной перспективе милитаризация России и ее внешнеполитические амбиции значительно увеличили риски безопасности для Эстонии".



В докладе говорится, что план России провести крупномасштабные военные учения у своих западных границ на два года раньше запланированного срока может еще больше обострить ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе в этом году.



Перенос учений на 2023 год, в то время, как Россия ведет военные действия в Украине, "может рассматриваться как сдерживающий фактор и угроза для Запада, а также как подстрекательство к патриотизму среди российского населения".



Согласно представленным выводам, Россия по-прежнему полна решимости продолжать наступление в Украине на протяжении 2023 года, поскольку она "пытается заставить Киев и его западных союзников подчиниться", но применение тактического ядерного оружия в этом конфликте оценивается как "маловероятное".



Кроме того, в докладе говорится, что у Владимир Путин, вероятно, сохранит власть в обозримом будущем и что в случае его ухода РФ вряд ли станет демократической страной.