Разведка Эстонии предупредила о росте военной угрозы странам Балтии со стороны России
А еще оценила готовность РФ наступать в Украине
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Служба внешней разведки Эстонии оценила опасность, исходящую от РФ, в среднесрочной и долгосрочной перспективе
В годовом докладе Службы, в частности, указывается, что Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, и в случае конфликта между НАТО и Россией, последняя сконцентрирует свои военные усилия именно на странах Балтии.
По мнению эстонской разведки, "военное нападение на Эстонию в 2023 году маловероятно" из-за войны России против Украины, но "в среднесрочной и долгосрочной перспективе милитаризация России и ее внешнеполитические амбиции значительно увеличили риски безопасности для Эстонии".
В докладе говорится, что план России провести крупномасштабные военные учения у своих западных границ на два года раньше запланированного срока может еще больше обострить ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе в этом году.
Перенос учений на 2023 год, в то время, как Россия ведет военные действия в Украине, "может рассматриваться как сдерживающий фактор и угроза для Запада, а также как подстрекательство к патриотизму среди российского населения".
Согласно представленным выводам, Россия по-прежнему полна решимости продолжать наступление в Украине на протяжении 2023 года, поскольку она "пытается заставить Киев и его западных союзников подчиниться", но применение тактического ядерного оружия в этом конфликте оценивается как "маловероятное".
Кроме того, в докладе говорится, что у Владимир Путин, вероятно, сохранит власть в обозримом будущем и что в случае его ухода РФ вряд ли станет демократической страной.
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