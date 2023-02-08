Украинская авиация нанесла 24 удара по россиянам за среду

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке среды, 8 февраля, сообщает, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Оккупанты в то же время нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска на Донетчине и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышана Херсонской области.