  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская авиация нанесла 24 удара по россиянам за среду
В тренде

Украинская авиация нанесла 24 удара по россиянам за среду

Общие новости
(1 голосов)

Артиллеристы и ракетчики поразили шесть целей

Украинская авиация нанесла 24 удара по россиянам за среду

Генштаб ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке среды, 8 февраля, сообщает, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

Оккупанты в то же время нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска на Донетчине и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышана Херсонской области.

По теме
yellow-arrow
Разведка Эстонии предупредила о росте военной угрозы странам Балтии со стороны России
yellow-arrow
Зеленский посетит Париж, где встретится с Макроном и Шольцем
yellow-arrow
Усик: Залез бы в голову к Гитлеру и Путину. Посмотреть, что ими двигает делать такие вещи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде