Украинская авиация нанесла 24 удара по россиянам за среду
Артиллеристы и ракетчики поразили шесть целей
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке среды, 8 февраля, сообщает, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Оккупанты в то же время нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска на Донетчине и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышана Херсонской области.
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