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Зеленский и Сунак посетили украинских военных, которые учатся управлять танками Challenger 2 - ФОТО

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Зеленский и Сунак посетили украинских военных, которые учатся управлять танками Challenger 2 - ФОТО

t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетили полигон, где украинских военных учат управлять танками Challenger 2.

"Британская военная база Bovington Camp, на которой проходят подготовку украинских военнослужащих. Увидел, как проходит обучение украинских экипажей на британском основном боевом танке Challenger и другой бронированной технике.

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Наши военные спешат как можно быстрее приобрести новые навыки, чтобы вернуться домой и использовать все, чему научились, для освобождения нашей территории", - написал Зеленский в Телеграм.

Президент Украины отметил танкистов, десантников и механиков Вооруженных Сил Украины орденами "Богдана Хмельницкого" ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени, а также медалями "За военную службу Украине".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Риши Сунак
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