Макрон наградил Зеленского высшей наградой Франции. Эммануэль поддерживает формулу мира и уже не хочет сохранить лицо Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почётного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

"Уважение к Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность".

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

С тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "унижать" Россию – опасно, а его слова о том, что путину необходимо "сохранить лицо" стали мемом в Интернете, прошел уже почти год. По словам Зеленского, с тех пор Макрон "изменился по-настоящему", об этом он сказал в интервью Le Figaro. Президент Украины подчеркнул, что именно лидер Франции "открыл двери" для поставок танков Украине.

"Я думаю, что он изменился. На этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь для поставки танков. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Я считаю, что это был реальный сигнал. У нас было много разговоров с Францией, Германией и другими странами. Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие".

Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира. Об этом заявил Эммануэль Макрон во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже. То есть, президент Франции поддерживает формулу мира, которую предложил Зеленский.