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Макрон наградил Зеленского высшей наградой Франции. Эммануэль поддерживает формулу мира и уже не хочет сохранить лицо Путину

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Макрон наградил Зеленского высшей наградой Франции. Эммануэль поддерживает формулу мира и уже не хочет сохранить лицо Путину

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почётного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

"Уважение к Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность".

С тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "унижать" Россию – опасно, а его слова о том, что путину необходимо "сохранить лицо" стали мемом в Интернете, прошел уже почти год. По словам Зеленского, с тех пор Макрон "изменился по-настоящему", об этом он сказал в интервью Le Figaro. Президент Украины подчеркнул, что именно лидер Франции "открыл двери" для поставок танков Украине.

"Я думаю, что он изменился. На этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь для поставки танков. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Я считаю, что это был реальный сигнал. У нас было много разговоров с Францией, Германией и другими странами. Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие".

Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира. Об этом заявил Эммануэль Макрон во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже. То есть, президент Франции поддерживает формулу мира, которую предложил Зеленский.

"Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции. Будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость и позволит создать безопасное пространство для всех".

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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Источник:
lefigaro.fr

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