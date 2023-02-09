Макрон наградил Зеленского высшей наградой Франции. Эммануэль поддерживает формулу мира и уже не хочет сохранить лицо Путину
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Президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почётного легиона. Это самая высокая награда во Франции, которую присуждает президент за военные или гражданские заслуги.
"Уважение к Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность".
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl
С тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "унижать" Россию – опасно, а его слова о том, что путину необходимо "сохранить лицо" стали мемом в Интернете, прошел уже почти год. По словам Зеленского, с тех пор Макрон "изменился по-настоящему", об этом он сказал в интервью Le Figaro. Президент Украины подчеркнул, что именно лидер Франции "открыл двери" для поставок танков Украине.
"Я думаю, что он изменился. На этот раз он изменился по-настоящему. Ведь именно он открыл дверь для поставки танков. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Я считаю, что это был реальный сигнал. У нас было много разговоров с Францией, Германией и другими странами. Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие".
Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира. Об этом заявил Эммануэль Макрон во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже. То есть, президент Франции поддерживает формулу мира, которую предложил Зеленский.
"Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции. Будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость и позволит создать безопасное пространство для всех".
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