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Держа темп в тысячу россиян в день. Генштаб – о потерях оккупантов за 8 февраля

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Каждый день +-1000 орков

Держа темп в тысячу россиян в день. Генштаб – о потерях оккупантов за 8 февраля

Фото служби зв'язків згромадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 135010 (+910) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3255 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6468 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2244 (+8) ед,
  • РСЗО – 463 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 232 (+4) ед,
  • самолетов – 295 (+0) ед,
  • вертолетов – 285 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед,
  • специальная техника – 211 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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