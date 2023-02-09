Держа темп в тысячу россиян в день. Генштаб – о потерях оккупантов за 8 февраля
Каждый день +-1000 орков
Фото служби зв'язків згромадськістю 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 135010 (+910) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3255 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6468 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2244 (+8) ед,
- РСЗО – 463 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 232 (+4) ед,
- самолетов – 295 (+0) ед,
- вертолетов – 285 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1967 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5121 (+9) ед,
- специальная техника – 211 (+0).
Данные уточняются.
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