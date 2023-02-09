Компания SpaceX ограничила использование Starlink для ВСУ

Компания SpaceX сделала так, чтобы украинские военные не могли использовать спутниковый Интернет-сервис компании Starlink для управления дронами во время войны с Россией, об этом заявила 8 февраля на конференции в Вашингтоне президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как пишет Reuters, по ее словам, Starlink, который снабдил ВСУ широкополосной связью для защиты от РФ, "никогда не был предназначен для использования в виде оружия", поэтому компания внесла операционные ограничения. По словам Шотвелл, украинцы использовали Интернет для боевых задач "ненамеренно и не в рамках соглашений".

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы это сделали. Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но нашим намерением никогда не было, чтобы они использовали это в наступательных целях", – сказала Гвинн, отвечая на вопрос использования Starlink с дронами.

В конце прошлого года у Starlink были сбои в работе сервисов в Украине. На вопрос, были ли эти сбои связаны с усилиями SpaceX для уменьшения использования Starlink, Шотвелл сказала:

"Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я не уверена, что знаю ответ".