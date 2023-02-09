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Байден: У Путина нет никаких шансов – он уже потерял Украину

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Много важных заявлений от господина Джо

Байден: У Путина нет никаких шансов – он уже потерял Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Байден заявил в интервью PBS NewsHour, что президент путин "уже потерял Украину", а "помощь Украине во время российского вторжения бессрочна".

"У Путина нет никакого шанса – он уже потерял Украину. Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Входите". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать. Спуститесь вниз, ничего из этого не происходит".

Байден также ответил на критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые допустили, что в Украину поступает слишком много американской помощи. Джуди Вудрафф из PBS вспомнила депутата Джима Джордана, который предложил, чтобы деньги, потраченные в Украине, уходили американцам. В ответ Байден громко рассмеялся:

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда... Россия прокатится через Украину или в Беларусь, или куда-то еще?"

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В статье: Владимир Путин война с россией Джо Байден
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Источник:
thehill.com

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Комментарии (2)
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NoSoyEspanol (Alicante)
09.02.2023 в 12:44
Літаки давай, старий піздабол!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.02.2023 в 12:28
Мало дуже мало, й повільно
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