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Зеленский прибыл на саммит ЕС. Известно, какие ключевые вопросы озвучит партнерам президент

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Макрон прилетел с ним

Зеленский прибыл на саммит ЕС. Известно, какие ключевые вопросы озвучит партнерам президент

Getty Images_

Новина українською

Президент Владимир Зеленский утром 9 февраля прилетел в Брюссель. Он должен выступить с речью в Европарламенте. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Это сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз".

В Брюсселе 9 и 10 февраля будет проходить саммит ЕС. Как сообщают СМИ, во время своего визита он озвучит 4 ключевых вопроса, а именно:

  • Ускорение поставок вооружения Украине.
  • Ужесточение санкций в отношении России, включая сферу атомной энергетики в связи с оккупацией ЗАЭС.
  • Вопросы вступления Украины в ЕС и начало переговоров о членстве до конца года.
  • Поддержка западными партнерами украинской "Формулы мира" из 10 пунктов.
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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский ЕС Европейский союз Урсула фон дер Ляйен
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