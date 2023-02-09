Зеленский прибыл на саммит ЕС. Известно, какие ключевые вопросы озвучит партнерам президент

Президент Владимир Зеленский утром 9 февраля прилетел в Брюссель. Он должен выступить с речью в Европарламенте. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Это сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз".

???????????????? Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

В Брюсселе 9 и 10 февраля будет проходить саммит ЕС. Как сообщают СМИ, во время своего визита он озвучит 4 ключевых вопроса, а именно:

Ускорение поставок вооружения Украине.

Ужесточение санкций в отношении России, включая сферу атомной энергетики в связи с оккупацией ЗАЭС.

Вопросы вступления Украины в ЕС и начало переговоров о членстве до конца года.

Поддержка западными партнерами украинской "Формулы мира" из 10 пунктов.