Зеленский прибыл на саммит ЕС. Известно, какие ключевые вопросы озвучит партнерам президент
Макрон прилетел с ним
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Президент Владимир Зеленский утром 9 февраля прилетел в Брюссель. Он должен выступить с речью в Европарламенте. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Это сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз".
???????????????? Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023
The heart of the European family, in which Ukraine belongs.
We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5
В Брюсселе 9 и 10 февраля будет проходить саммит ЕС. Как сообщают СМИ, во время своего визита он озвучит 4 ключевых вопроса, а именно:
- Ускорение поставок вооружения Украине.
- Ужесточение санкций в отношении России, включая сферу атомной энергетики в связи с оккупацией ЗАЭС.
- Вопросы вступления Украины в ЕС и начало переговоров о членстве до конца года.
- Поддержка западными партнерами украинской "Формулы мира" из 10 пунктов.
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