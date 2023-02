Зеленский прибыл на саммит ЕС. Известно, какие ключевые вопросы озвучит партнерам президент

Президент Владимир Зеленский утром 9 февраля прилетел в Брюссель. Он должен выступить с речью в Европарламенте. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5