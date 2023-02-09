Орбан пообещал Украине поддержку, но заявил, что Венгрия относится к лагерю мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить поддержку Украины, но подчеркнул, что Венгрия относится к мирному лагерю.

"Важный саммит ЕС сегодня состоится с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия относится к лагерю мира!"

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to ????????. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 9, 2023

Ранее Орбан говорил, что цель России – превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".