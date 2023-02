Орбан пообещал Украине поддержку, но заявил, что Венгрия относится к лагерю мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить поддержку Украины, но подчеркнул, что Венгрия относится к мирному лагерю.

Important #EUCO today with President @ZelenskyyUA . Hungary will continue to provide humanitarian and financial support to ????????. We support an immediate ceasefire in order to prevent the further loss of human lives. Hungary belongs to the peace camp!