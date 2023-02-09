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Орбан пообещал Украине поддержку, но заявил, что Венгрия относится к лагерю мира

Общие новости
(5 голосов)

Перед саммитом с участием Зеленского

Орбан пообещал Украине поддержку, но заявил, что Венгрия относится к лагерю мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал продолжить поддержку Украины, но подчеркнул, что Венгрия относится к мирному лагерю.

"Важный саммит ЕС сегодня состоится с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине. Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия относится к лагерю мира!"

Ранее Орбан говорил, что цель России – превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский ЕС Европейский союз Виктор Орбан
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Комментарии (2)
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Мангол (Sumy)
09.02.2023 в 13:21
до табору підарів вона належить
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aleks68
09.02.2023 в 12:55
да подавись ты подстилка лапотная своей "помощью".что будут делать "мирные"венгры если их будапешт начнут обстреливать .....орки?забыли 1956 год безмозглые?
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