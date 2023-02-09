"Угроза – это диктатор с безумными запасами советского оружия". Зеленский выступил в Европарламенте
Придет время, когда один скажет: "Слава Украине", а миллионы будут отвечать "Героям слава" (с) Степан Бандера
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Главные тезисы:
- "Угроза Европе сегодня – это диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в том числе иранского режима".
- "Для Кремля все 140 миллионов их граждан – это только тела, способные нести оружие".
- "Гарантией сохранения общеевропейских ценностей может быть только наша победа".
- "Европа наконец-то освобождается от губительного влияния российского газа, очищается от влияния российского олигархического бизнеса".
Свое выступление президент начал со слов "Слава Украине". В ответ он услышал продолжение приветствия и аплодисменты в свой адрес:
І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!"????????@ZelenskyyUa pic.twitter.com/dZ9AcfrVyp— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 9, 2023
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