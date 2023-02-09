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"Угроза – это диктатор с безумными запасами советского оружия". Зеленский выступил в Европарламенте

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Придет время, когда один скажет: "Слава Украине", а миллионы будут отвечать "Героям слава" (с) Степан Бандера

"Угроза – это диктатор с безумными запасами советского оружия". Зеленский выступил в Европарламенте

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Главные тезисы:

  • "Угроза Европе сегодня – это диктатор с безумными запасами советского оружия и подпиткой оружия от других диктатур, в том числе иранского режима".
  • "Для Кремля все 140 миллионов их граждан – это только тела, способные нести оружие".
  • "Гарантией сохранения общеевропейских ценностей может быть только наша победа".
  • "Европа наконец-то освобождается от губительного влияния российского газа, очищается от влияния российского олигархического бизнеса".

Свое выступление президент начал со слов "Слава Украине". В ответ он услышал продолжение приветствия и аплодисменты в свой адрес:

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Европарламент
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