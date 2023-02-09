  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мониторинговая группа Oryx: Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка
В тренде

Мониторинговая группа Oryx: Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка

Общие новости
(1 голосов)

Минус 50%?

Мониторинговая группа Oryx: Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка

Oryx

Новина українською

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла до половины своего танкового парка. Об этом пишет мониторинговая группа Oryx и канал CNN со ссылкой на военного аналитика Oryx Якуба Яновского.

По информации источников, РФ потеряла в войне против Украины 1688 танков: 1000 – уничтожены, 544 – захвачены украинскими защитниками, 79 – повреждены, 65 – покинуты оккупантами. Эта статистика включает только потери, которые смогла подтвердить мониторинговая группа. По оценке Якуба, реальное количество может составить около 2 тысяч танков.

Россия начала войну, имея на вооружении около 3 тысяч танков, поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину пригодных к использованию танков. Перед началом войны у РФ было около 4 тысяч танков в резерве. Однако многие из них сохранились только "на бумаге". То есть, даже если предположить, что все они могут быть отремонтированы, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил.

По данным Oryx, общая цифра потерь российской техники составляет около 9100 единиц. Общие потери Украины составляют 2934 единицы техники. При этом Украина потеряла 459 танков, а захватила более 500 российских.

Читайте такжеВ ГУР и ISW сообщили, что в РФ готовятся к новой волне мобилизации

По теме
yellow-arrow
"Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен
yellow-arrow
Президент Европарламента призвала предоставить ВСУ истребители – в Британии уже отреагировали
yellow-arrow
"Угроза – это диктатор с безумными запасами советского оружия". Зеленский выступил в Европарламенте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде