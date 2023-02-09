Мониторинговая группа Oryx: Россия потеряла в войне до половины своего танкового парка

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла до половины своего танкового парка. Об этом пишет мониторинговая группа Oryx и канал CNN со ссылкой на военного аналитика Oryx Якуба Яновского.

По информации источников, РФ потеряла в войне против Украины 1688 танков: 1000 – уничтожены, 544 – захвачены украинскими защитниками, 79 – повреждены, 65 – покинуты оккупантами. Эта статистика включает только потери, которые смогла подтвердить мониторинговая группа. По оценке Якуба, реальное количество может составить около 2 тысяч танков.

Россия начала войну, имея на вооружении около 3 тысяч танков, поэтому велика вероятность, что Россия потеряла половину пригодных к использованию танков. Перед началом войны у РФ было около 4 тысяч танков в резерве. Однако многие из них сохранились только "на бумаге". То есть, даже если предположить, что все они могут быть отремонтированы, РФ все равно потеряла около 30% своих довоенных танковых сил.

По данным Oryx, общая цифра потерь российской техники составляет около 9100 единиц. Общие потери Украины составляют 2934 единицы техники. При этом Украина потеряла 459 танков, а захватила более 500 российских.