Президент Европарламента призвала предоставить ВСУ истребители – в Британии уже отреагировали

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты. Об этом она сказала на специальном заседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу, и мы должны реагировать не только словами, но и делами. Политической волей обеспечить простейшую торговлю, процессом обретения членства, средствами для ваших людей, помощью в восстановлении, обучением для ваших военных, военным оборудованием и защитными системами, которые вам нужны для победы. И теперь государства должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставление дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность".

В то же время министр обороны Британии Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине. Об этом он сказал в интервью BBC. Уоллес подчеркнул, что поставки самолетов потенциально могут занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

Он отметил, что было бы "реалистичнее и продуктивнее" предположить, что Британия предоставит Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после завершения войны с Россией.

В то же время известно, что "Тайфуны" производятся коалицией разных стран, и для того, чтобы отправить их в Украину, нужно их разрешение. Он добавил, что "Тайфуны" оборудованы только для боя в воздухе и не пригодны для наземной атаки.